Sicurezza alimentare, controlli Asl Napoli 1 in bar e ristoranti (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – controlli sulla Sicurezza alimentare sono stati messi in atto dal personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro tra piazza Carlo III e il principio di via Foria: ispezionati 16 esercizi (7 bar, 7 ristoranti e 2 cornetterie). L'operazione ha visto in campo 9 medici e 12 tecnici della prevenzione. Sono state erogate 82 prescrizioni, 5 diffide, 8 sanzioni amministrative (per un totale di 15.000 euro) ed è stata disposta la sospensione di un esercizio commerciale. "I risultati di quest'attività straordinaria di controllo, che si aggiunge all'attività quotidiana portata avanti sempre dal Dipartimento di Prevenzione, ci fanno capire quanto sia importante non abbassare mai la guardia – dice il direttore generale Ciro Verdoliva –

