Sicilia: da Cuffaro ai magistrati, il popolo variegato della convention di Schifani (Di sabato 10 settembre 2022) Palermo, 10 set. (Adnkronos) - C'è il magistrato e diversi avvocati, ma anche l'ex Governatore Siciliano Totò Cuffaro, e ancora la Presidente dell'Aiop, l'associazione delle cliniche private. E' un popolo variegato quello che accoglie, al cinema Politeama di Palermo, affollato più che mai, il candidato alla Presidenza della Regione Siciliana, Renato Schifani. Ci sono i leader nazionali, come Matteo Salvini della Lega o Antonio Tajani e Licia Ronzulli di Fi, ma anche Francesco Lollobrigida per Fratelli d'Italia. e poi ex assessori ed ex deputati, come l'ex Presidente dell'Ars Francesco Cascio, oggi candidato all'Ars, con Fi. Ma in quarta fila c'è anche Giovanni Ilarda, fino a un mese fa Procuratore generale di Trento e in passato assessore ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Palermo, 10 set. (Adnkronos) - C'è il magistrato e diversi avvocati, ma anche l'ex Governatoreno Totò, e ancora la Presidente dell'Aiop, l'associazione delle cliniche private. E' unquello che accoglie, al cinema Politeama di Palermo, affollato più che mai, il candidato alla PresidenzaRegionena, Renato. Ci sono i leader nazionali, come Matteo SalviniLega o Antonio Tajani e Licia Ronzulli di Fi, ma anche Francesco Lollobrigida per Fratelli d'Italia. e poi ex assessori ed ex deputati, come l'ex Presidente dell'Ars Francesco Cascio, oggi candidato all'Ars, con Fi. Ma in quarta fila c'è anche Giovanni Ilarda, fino a un mese fa Procuratore generale di Trento e in passato assessore ...

infoitinterno : Sondaggio Pagnoncelli-Corriere: Cuffaro e nuova Dc all'1,6% in Sicilia - peppesava : RT @Ragusanews: Sondaggio Pagnoncelli-Corriere: Cuffaro e nuova Dc all'1,6% in Sicilia - Ragusanews : Sondaggio Pagnoncelli-Corriere: Cuffaro e nuova Dc all'1,6% in Sicilia - palermo24h : Regionali in Sicilia, Cuffaro: ”Spartizione assessorati? Prima bisogna vincere” - bonaccorso_vito : Il pericolo è reale,molti per poca informazione non sanno che nelle liste dei partiti fdi,fi,lega,udc,ci sono conda… -