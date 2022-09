repubblica : Senape introvabile. E nelle cucine francesi è subito psicodramma [dalla nostra corrispondente Anais Ginori] - sartori_cecile : RT @repubblica: Senape introvabile. E nelle cucine francesi è subito psicodramma - repubblica : Senape introvabile. E nelle cucine francesi è subito psicodramma - angiuoniluigi : RT @repubblica: Senape introvabile. E nelle cucine francesi è subito psicodramma [dalla nostra corrispondente Anais Ginori] - elena51847647 : RT @repubblica: Senape introvabile. E nelle cucine francesi è subito psicodramma [dalla nostra corrispondente Anais Ginori] -

PARIGI - La moutarde è quasi scomparsa dai supermercati francesi, vittima del riscaldamento globale e della guerra in Ucraina. Dopo il sale e il pepe, laè il terzo condimento più consumato Oltralpe ma quest'estate caldissima ha provocato una penuria dei raccolti che si è trasformata in psicodramma nelle cucine. Ne hanno parlato nei principali ...Le aziende produttrici utilizzano ben 35.000 tonnellate di questi semi per realizzare ladi Dijon. Per l'80 per cento i preziosi semini vengono importati dal Canada. Una pesante siccità ha ... Senape introvabile. E nelle cucine francesi è subito psicodramma I raccolti di semi di Moutarde devastati dalla siccità, manca Nei supermercati uno dei condimenti preferiti Oltralpe ...