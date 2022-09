Napoli senza Osimhen, dobbiamo riuscire in una cosa! (Di sabato 10 settembre 2022) Nel pre-partita di Napoli-Spezia, allo Stadio Diego Armando Maradona l’intervista con il portiere titolare dello Spezia, Bartlomiej Dragowsk, in esclusiva ai microfoni di Dazn: Con che ambizione arriva lo Spezia al Diego Armando Maradona?“Noi dobbiamo fare la nostra partita, ovviamente il Napoli è una squadra fortissima, l’abbiamo visto in Champions qualche giorno fa. dobbiamo guardare a noi stessi e cercare di fare risultato”. Bartlomiej Dragowsk Il Napoli davanti senza Osimhen, ma con tanta qualità. Su cosa abbiamo lavorato?“Abbiamo lavorato su tutta la squadra che palleggia da dietro, abbiamo tanti giocatori forti che sanno gestire palla avanti e anche dietro e ora dobbiamo essere pronti per tutto”. Ambientamento allo Spezia?“Mi sto ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Nel pre-partita di-Spezia, allo Stadio Diego Armando Maradona l’intervista con il portiere titolare dello Spezia, Bartlomiej Dragowsk, in esclusiva ai microfoni di Dazn: Con che ambizione arriva lo Spezia al Diego Armando Maradona?“Noifare la nostra partita, ovviamente ilè una squadra fortissima, l’abbiamo visto in Champions qualche giorno fa.guardare a noi stessi e cercare di fare risultato”. Bartlomiej Dragowsk Ildavanti, ma con tanta qualità. Su cosa abbiamo lavorato?“Abbiamo lavorato su tutta la squadra che palleggia da dietro, abbiamo tanti giocatori forti che sanno gestire palla avanti e anche dietro e oraessere pronti per tutto”. Ambientamento allo Spezia?“Mi sto ...

