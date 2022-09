Monza, Stroppa: «Per qualcuno sono già a casa» (Di sabato 10 settembre 2022) Le parole di Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, prima della sfida con il Lecce: «Vedo una squadra in netta ripresa» Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra il Monza e il Lecce. Di seguito le sue parole. SFIDA – «sono molto soddisfatto della gara con Atalanta, la squadra c’è anche se abbiamo pagato nel ritmo. Il Monza sa che ci sono state difficoltà nella costruzione della squadra, ecco perché mi hanno riconfermato la fiducia. Bisognerebbe fare gol e evitare di prenderli, essere più incisivi in fase realizzativa. Vedo una squadra in netta ripresa anche sul piano fisico individuale. A volte siamo meno bravi nel tenere la palla e a correre con la palla nei piedi. Incontriamo una squadra forte, in casa è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Le parole di Giovanni, allenatore del, prima della sfida con il Lecce: «Vedo una squadra in netta ripresa» Giovanniha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra ile il Lecce. Di seguito le sue parole. SFIDA – «molto soddisfatto della gara con Atalanta, la squadra c’è anche se abbiamo pagato nel ritmo. Ilsa che cistate difficoltà nella costruzione della squadra, ecco perché mi hanno riconfermato la fiducia. Bisognerebbe fare gol e evitare di prenderli, essere più incisivi in fase realizzativa. Vedo una squadra in netta ripresa anche sul piano fisico individuale. A volte siamo meno bravi nel tenere la palla e a correre con la palla nei piedi. Incontriamo una squadra forte, inè ...

