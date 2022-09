I 96 colpi di cannone e le campane a lutto. A Buckingham Palace bagno di folla e fiori poi le lacrime di Carlo (Di sabato 10 settembre 2022) Il cordoglio del Paese, il viaggio del nuovo re da Balmoral a Londra con il fuoriprogramma per ricevere le condoglianze (e un bacio) dei sudditi. E in Parlamento Boris Johnson commuove con il suo ritratto di Elisabetta Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 settembre 2022) Il cordoglio del Paese, il viaggio del nuovo re da Balmoral a Londra con il fuoriprogramma per ricevere le condoglianze (e un bacio) dei sudditi. E in Parlamento Boris Johnson commuove con il suo ritratto di Elisabetta

RaiNews : Novantasei colpi di cannone a salve, tanti quanti gli anni di Elisabetta II, sono stati sparati a Londra e nei siti… - MediasetTgcom24 : Regina Elisabetta, 96 colpi di cannone sparati in tutto il regno #reginaelisabetta - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Regina Elisabetta, 96 colpi di cannone sparati in tutto il regno #reginaelisabetta - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Regina Elisabetta, 96 colpi di cannone sparati in tutto il regno #reginaelisabetta - anarcobiotici : Stavo per scrivere: Oggi hanno sparato 96 colpi di cannone per la redina Elisabetta. Ma non era già morta? Poi ho p… -