Flop a raffica per i Migliori Mr. Bce ha perso il tocco fatato

(Di sabato 10 settembre 2022) La proposta italiana di un price cap generalizzato su tutte le importazioni di gas, tanto richiesta a gran voce dal Governo Draghi e sostenuta pure dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non decolla a Bruxelles. “Se lo scopo della nostra politica è contrastare la manipolazione russa delle consegne di gas all’Ue, ha senso prendere di mira solo il gas russo”, ha detto la commissaria europea per l’Energia, Kadri Simson, senza far cenno allo stop delle forniture via Nord Stream. “In questa fase nulla è fuori discussione” ma “un tetto generalizzato alle importazioni di gas, incluse quelle di Gnl, potrebbe presentare una sfida alla sicurezza dell’approvvigionamento”. La puntualizzazione della commissaria Simson arriva dopo il tanto atteso vertice dei ministri Ue dell’Energia. Che nel documento finale chiedono che entro metà settembre la Commissione europea, tra l’altro, “proponga ...