F1, risultati e classifica FP3 GP Italia 2022: Max Verstappen vola, 2° Charles Leclerc e 4° Carlos Sainz (Di sabato 10 settembre 2022) E’ andata in archivio la sessione libere 3 delle libere del GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Monza i piloti e i team hanno provato il bilanciamento in funzione delle qualifiche. La Ferrari si augura di fare bene davanti al pubblico di casa. La Rossa viene da un periodo non super positivo in cui la F1-75 sembra aver smarrito la via dello sviluppo a vantaggio di Red Bull e di Mercedes. In particolare, l’olandese Max Verstappen è il grande favorito di questo fine-settimana. La RB18 ha dimostrato di essere particolarmente veloce su tracciati in cui l’efficienza aerodinamica è la caratteristica principale. Vedremo se lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc avranno a disposizione un mezzo adeguato per lottare con i top-driver. Di ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) E’ andata in archivio la sessione libere 3 delle libere del GP d’, 16° round del Mondialedi F1. Sulla pista di Monza i piloti e i team hanno provato il bilanciamento in funzione delle qualifiche. La Ferrari si augura di fare bene davanti al pubblico di casa. La Rossa viene da un periodo non super positivo in cui la F1-75 sembra aver smarrito la via dello sviluppo a vantaggio di Red Bull e di Mercedes. In particolare, l’olandese Maxè il grande favorito di questo fine-settimana. La RB18 ha dimostrato di essere particolarmente veloce su tracciati in cui l’efficienza aerodinamica è la caratteristica principale. Vedremo se lo spagnoloe il monegascoavranno a disposizione un mezzo adeguato per lottare con i top-driver. Di ...

