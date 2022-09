Elisa Isoardi torna in TV | ' ' Devo ringraziare le donne della Rai' '

95_addicted : RT @bubinoblog: VORREI DIRTI CHE: ELISA ISOARDI ILLUMINA LA DOMENICA POMERIGGIO DI RAI2 - bubinoblog : VORREI DIRTI CHE: ELISA ISOARDI ILLUMINA LA DOMENICA POMERIGGIO DI RAI2 - zazoomblog : Elisa Isoardi riparte con Vorrei dirti che: le anticipazioni per la prima puntata - #Elisa #Isoardi #riparte… - Dtti_digitale : Da domenica 11 settembre, alle 15:00, su Rai 2, prenderà il via “Vorrei dirti che”, il nuovo show, prodotto in coll… - Webl0g : Vorrei dirti che, da domenica 11 settembre il viaggio di Elisa Isoardi -

Antonella Silvestri Dopo la partecipazione a "Ballando con le stelle" e la breve esperienza come concorrente a "L'isola dei famosi",torna in video al timone di un programma tutto suo: "Vorrei dirti che" . Dall'11 settembre, ogni domenica pomeriggio su Rai2 , la conduttrice piemontese andrà in giro per l'Italia per ...Perè arrivato il momento di tornare in Tv. Stavolta non come ospite o concorrente di una trasmissione ma come conduttrice di un programma tutto suo: Vorrei dirti che da domenica 11 ...Elisa Isoardi sembra aver superato il momento difficile dopo L’Isola dei Famosi, conquistando un nuovo spazio in Tv.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...