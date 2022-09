glooit : Caso di Dengue a Gorizia, al via disinfestazione leggi su Gloo - tribuna_treviso : IL VIRUS / Un altro caso di Dengue è stato registrato a Castelfranco, dopo quello verificatosi nell’agosto scorso.… - mattinodipadova : Nuovo caso di Dengue a Padova, scattano le disinfestazioni a Camin - telenordest : PADOVA | DENGUE, PRIMO CASO. WEST NILE: DA LUNEDI’ TRATTAMENTI A TAPPETO -

il Resto del Carlino

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi) ha accertato unumano di, portato nel Comune di Gorizia da un residente proveniente dall'estero. Lo ha reso noto il sindaco Rodolfo Ziberna. "Una persona ha contratto il virus all'estero, accertato poi ...Il bollettino contiene anche i conteggi di altre virosi: "La febbrefa registrare 20 casi (... mentre l'infezione da virus Zika registra questa settimana un uniconella provincia di Treviso. Dengue, un caso a Bologna Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi) ha accertato un caso umano di Dengue, portato nel Comune di Gorizia da un residente proveniente dall'ester ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...