Atalanta-Cremonese, Demiral è in dubbio. Tra i convocati non c’è invece Zappacosta (Di sabato 10 settembre 2022) Serie A. È Merih Demiral il principale dubbio in casa Atalanta alla vigilia della sfida di oggi all’ora di pranzo (ore 12,30) al Gewiss Stadium contro la Cremonese per la 6ª giornata: il difensore lamenta un guaio a un ginocchio. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 10 settembre 2022) Serie A. È Merihil principalein casaalla vigilia della sfida di oggi all’ora di pranzo (ore 12,30) al Gewiss Stadium contro laper la 6ª giornata: il difensore lamenta un guaio a un ginocchio.

DiMarzio : #SerieA | @Atalanta_BC, i convocati e la probabile formazione in vista della @USCremonese - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 6): - Atalanta vs Cremonese 7:30 - Sassuolo vs Udinese 10:00 - Lecce vs Monza 10… - Jeison238 : RT @Atalanta_BC: ?? Cinque curiosità su Atalanta-Cremonese ? Five facts about #AtalantaCremonese #GoAtalantaGo ???? - Goaloo_sports : 1.Koln Vs Union Berlin 2.Freiburg Vs Borussia Monchengladbach ??????Italian Serie A 1.Atalanta Vs Cremonese 2.Bologna… - Atalantinicom : #Atalanta - Alle 12:30 Atalanta vs Cremonese: continuiamo a macinare punt... -