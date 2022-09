VIDEO | TEGOLA PER SPALLETTI, NOTIZIA UFFICIALE SU OSIMHEN: SI ALLUNGANO I TEMPI DI RECUPERO! (Di venerdì 9 settembre 2022) Victor OSIMHEN è stato costretto ad abbandonare il campo contro il Liverpool al 40esimo del primo tempo. Al suo posto è subentrato Simeone che è andato in gol dopo soli tre minuti. L’attaccante nigeriano alla vigilia del match era in forte dubbio a causa di un affaticamento muscolare che aveva accusato nel finale della sfida contro la Lazio. OSIMHEN, però, è riuscito a recuperare ed è sceso regolarmente in campo contro il Liverpool. Nei primi quaranta minuti di gioco è stato un vero e proprio mattatore, mettendo alle corde la linea difensiva dei Reds e conquistando anche un calcio di rigore che poi ha fallito. In un primo momento sembra essere solamente un nuovo risentimento muscolare, ma il Napoli ha preferito effettuare tutti gli esami strumentali del caso. Di seguito il comunicato del club azzurro attraverso il proprio profilo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 settembre 2022) Victorè stato costretto ad abbandonare il campo contro il Liverpool al 40esimo del primo tempo. Al suo posto è subentrato Simeone che è andato in gol dopo soli tre minuti. L’attaccante nigeriano alla vigilia del match era in forte dubbio a causa di un affaticamento muscolare che aveva accusato nel finale della sfida contro la Lazio., però, è riuscito a recuperare ed è sceso regolarmente in campo contro il Liverpool. Nei primi quaranta minuti di gioco è stato un vero e proprio mattatore, mettendo alle corde la linea difensiva dei Reds e conquistando anche un calcio di rigore che poi ha fallito. In un primo momento sembra essere solamente un nuovo risentimento muscolare, ma il Napoli ha preferito effettuare tutti gli esami strumentali del caso. Di seguito il comunicato del club azzurro attraverso il proprio profilo ...

