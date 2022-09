Rai, momento d’imbarazzo per il conduttore: il ‘dettaglio’ non è passato inosservato (Di venerdì 9 settembre 2022) ; cosa è successo nel corso della puntata. Da ormai diversi anni, il successo di una trasmissione tv passa anche dai social. È sempre più diffusa, infatti, tra i telespettatori l’abitudine di commentare i programmi in diretta, confrontandosi ed esprimendo le proprie emozioni ‘live’. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 9 settembre 2022) ; cosa è successo nel corso della puntata. Da ormai diversi anni, il successo di una trasmissione tv passa anche dai social. È sempre più diffusa, infatti, tra i telespettatori l’abitudine di commentare i programmi in diretta, confrontandosi ed esprimendo le proprie emozioni ‘live’. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

StefaniaLanfre1 : RT @TrentinoRussia: “Questa non è la nostra guerra” – Proprio in questo momento a Praga si sta svolgendo una gigantesca manifestazione cont… - itsusforeverfr : momento più alto della storia di rai 1 - robertopontillo : RT @see_lallero: Il momento dell'annuncio della morte della Regina Elisabetta dato da Rai News 24. Era appena andata in onda la pubblicit… - MacoPorcaro : RT @see_lallero: Il momento dell'annuncio della morte della Regina Elisabetta dato da Rai News 24. Era appena andata in onda la pubblicit… - fortunatozeta : RT @see_lallero: Il momento dell'annuncio della morte della Regina Elisabetta dato da Rai News 24. Era appena andata in onda la pubblicit… -