Ospedale Universitario di Novara | Concorso per 2 Dirigenti Medico

L'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara ha pubblicato un Bando di Concorso per l'assunzione di 2 Figure Professionale come Dirigente Medico in disciplina di ginecologia e ostetricia. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente Medico, disciplina di ginecologia e ostetricia. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande, sito internet aziendale: www.maggioreosp.Novara.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

