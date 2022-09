Nel futuro di cascina Ponchia uno spazio per far convivere persone con problemi di autismo (Di venerdì 9 settembre 2022) Bergamo. La cascina Ponchia potrebbe divenire uno spazio di co-housing per persone con disturbi dello spettro autistico: la Giunta del Comune di Bergamo ha dato parere positivo al percorso di co-progettazione del nuovo servizio dopo aver accolto la proposta dell’Associazione spazio autismo di Bergamo. Il Comune ora apre una seconda fase, ovvero quella di pubblicazione di un avviso pubblico, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta di spazio autismo e si dà agli altri Enti del Terzo Settore eventualmente interessati la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte pervenute. L’amministrazione aveva recentemente annunciato la volontà di avviare un progetto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 settembre 2022) Bergamo. Lapotrebbe divenire unodi co-housing percon disturbi dello spettro autistico: la Giunta del Comune di Bergamo ha dato parere positivo al percorso di co-progettazione del nuovo servizio dopo aver accolto la proposta dell’Associazionedi Bergamo. Il Comune ora apre una seconda fase, ovvero quella di pubblicazione di un avviso pubblico, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta die si dà agli altri Enti del Terzo Settore eventualmente interessati la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte pervenute. L’amministrazione aveva recentemente annunciato la volontà di avviare un progetto ...

