Milan: Dest non è completo, ma può ispirare Pioli (Di venerdì 9 settembre 2022) “All’Ajax giocavo come ala,” racconta Dest, “poi anche come terzino. Abbassarmi a terzino è stata una buona idea... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) “All’Ajax giocavo come ala,” racconta, “poi anche come terzino. Abbassarmi a terzino è stata una buona idea...

AntoVitiello : ???? Prime immagini di Sergiño #Dest, arrivato in prestito dal #Barcellona ??? #Milan Poi direttamente alle visite me… - AntoVitiello : Stop ? al #calciomercato estivo 2022 Il #Milan ??? chiude con le seguenti operazioni: ???? #Origi 1995 ????… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, è tutto fatto per #Dest: domani il giocatore sarà in Italia ??? - RadioRossonera : Paolo #Condò tira le somme del primo #Milan della stagione dopo l'esordio in #ChampionsLeague ????? - cmdotcom : #Milan: #Dest non è completo, ma può ispirare #Pioli -