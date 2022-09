LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di Okamika, McNulty e Caicedo, insegue Craddock (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 14.32 Poco meno di 120 km all’arrivo. 14.28 I tre attaccanti hanno acquisito un vantaggio di 1’32” sul gruppo, dal quale si è staccato lo statunitense Lawson Craddock (BikeExchange), che però a sua volta paga un ritardo di 54? dai fuggitivi. 14.24 Ci provano adesso lo spagnolo Ander Okamika (Burgos-BH), lo statunitense Brandon McNulty (UAE Team Emirates) e l’ecuadoregno Jonathan Klever Caicedo (EF Education-Easy Post). 14.20 Sfuma il tentativo di attacco, il plotone reagisce prontamente. 14.16 Tra gli attaccanti sono presenti Matteo Fabbro e Vincenzo Nibali. 14.12 Subito un tentativo di 16 corridori. 14.08 Partiti! Inizia la diciannovesima tappa! 14.06 Chilometro zero raggiunto ma, visto il problema ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA14.32 Poco meno di 120 km all’arrivo. 14.28 I tre attaccanti hanno acquisito un vantaggio di 1’32” sul gruppo, dal quale si è staccato lo statunitense Lawson(BikeExchange), che però a sua volta paga un ritardo di 54? dai fuggitivi. 14.24 Ci provano adesso lo spagnolo Ander(Burgos-BH), lo statunitense Brandon(UAE Team Emirates) e l’ecuadoregno Jonathan Klever(EF Education-Easy Post). 14.20 Sfuma il tentativo di attacco, il plotone reagisce prontamente. 14.16 Tra gli attaccanti sono presenti Matteo Fabbro e Vincenzo Nibali. 14.12 Subito un tentativo di 16 corridori. 14.08 Partiti! Inizia la diciannovesima! 14.06 Chilometro zero raggiunto ma, visto il problema ...

