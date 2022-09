LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: Sainz comanda la FP2, 2° Verstappen davanti a Leclerc (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 1:26.0 per Leclerc con le soft, mentre Verstappen fa 1:26.057 con le medie, alto il crono di Sainz in 1:26.663 per un po’ di traffico. 17.50 1:25.511 per Verstappen molto convincente sul passo gara, mentre Sainz realizza un crono da 1:25.710. 17.47 Verstappen in pista con le medie, con un primo giro da 1:25.631 e un secondo da 1:25.529, mentre Hamilton piuttosto lento in 1:26.724. 17.45 Adesso vedremo se in questi ultimi minuti ci sarà qualche team che proverà il passo gara. 17.43 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Carlos Sainz Ferrari1:21.664 3 2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.143 33 Charles Leclerc Ferrari+0.193 4 4 Lando NORRIS McLaren+0.674 ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52 1:26.0 percon le soft, mentrefa 1:26.057 con le medie, alto il crono diin 1:26.663 per un po’ di traffico. 17.50 1:25.511 permolto convincente sul passo gara, mentrerealizza un crono da 1:25.710. 17.47in pista con le medie, con un primo giro da 1:25.631 e un secondo da 1:25.529, mentre Hamilton piuttosto lento in 1:26.724. 17.45 Adesso vedremo se in questi ultimi minuti ci sarà qualche team che proverà il passo gara. 17.43 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 CarlosFerrari1:21.664 3 2 MaxRed Bull Racing+0.143 33 CharlesFerrari+0.193 4 4 Lando NORRIS McLaren+0.674 ...

SkySportF1 : Alle 14:00 LIVE le #FP1 dell'#ItalianGP, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - zazoomblog : LIVE GP Italia segui in diretta il secondo turno di prove libere - #Italia #segui #diretta #secondo - EmreSoyXSocios : RT @SociosItalia: Live Match GP d'Italia Edition ?? Scendi in pista e diventa uno dei 100 vincitori di questa settimana! ?? ?? Partecipa: ht… -