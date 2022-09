pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - DiMarzio : Il @ChelseaFC all'ultimo giorno per #Zakaria e #Aubameyang: dalla meteora della Juve alla rivincita dei Blues sul… - sportli26181512 : La Juve sul podio dei colpi dall'Eredivisie: Secondo quanto riportato da Recordtransfers, gli 85,5 milioni di euro… - paoloampollini : RT @Furiaceca__: -De Vrij spinta e contatto sul piede di Vlahovic per l'arbitro Valeri si prosegue. -Muldur trattenuta continua su AlexSan… - Furiaceca__ : -De Vrij spinta e contatto sul piede di Vlahovic per l'arbitro Valeri si prosegue. -Muldur trattenuta continua su… -

Tutto Juve

CUADRADO E I FASTIDIRINNOVO - In realtàcolombiano i dubbi non ci sarebbero stati, se non ... Chiunque sarà la fine di un'era sta arrivando in casa. Con il presente di Alex Sandro e ......e la sconfitta della Roma contro il Ludogorest per poi commentare anche la sconfitta della... Per chi volesse ascoltare la registrazione può cliccaretasto riproduci registrazione o che vi ... Juve sul podio dei trasferimenti più cari nella storia dell'Eredivisie: guida lo United La Juventus 2022/23 si avvia a chiudere definitivamente un'era che dura dall'ormai lontano 2015. In panchina sedeva già Massimiliano Allegri e in quell'estate la società bianconera innestò in rosa due ...Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brest e ha fatto chiarezza sulla situazione di Keylor Navas e ...