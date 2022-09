Juventus, Serena: «PSG vulnerabile, ma nel complesso ha meritato di vincere» (Di venerdì 9 settembre 2022) Aldo Serena, ex attaccante della Juventus, ha analizzato la sconfitta in Champions dei bianconeri in casa del PSG Aldo Serena è stato intervistato in esclusiva per Juventusnews24. LE PAROLE – «Il PSG ha dei giocatori che sono unici e straordinari, sappiamo quanto hanno investito negli ultimi anni. Le loro due reti sono straordinarie, con una velocità e una tecnica sopraffina. Forse si sarebbe potuta fare maggiore pressione sul portatore di palla, su Neymar quando ha fatto quello scavetto ad esempio, o ci sarebbe potuta essere una maggiore intensità difensiva… Ci sono molti se, però la Juve era raffazzonata e nella seconda parte ha ripreso, capendo che sotto il profilo aereo la difesa del PSG era vulnerabile. La Juve poteva anche recuperarla, ma nel complesso i parigini hanno ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Aldo, ex attaccante della, ha analizzato la sconfitta in Champions dei bianconeri in casa del PSG Aldoè stato intervistato in esclusiva pernews24. LE PAROLE – «Il PSG ha dei giocatori che sono unici e straordinari, sappiamo quanto hanno investito negli ultimi anni. Le loro due reti sono straordinarie, con una velocità e una tecnica sopraffina. Forse si sarebbe potuta fare maggiore pressione sul portatore di palla, su Neymar quando ha fatto quello scavetto ad esempio, o ci sarebbe potuta essere una maggiore intensità difensiva… Ci sono molti se, però la Juve era raffazzonata e nella seconda parte ha ripreso, capendo che sotto il profilo aereo la difesa del PSG era. La Juve poteva anche recuperarla, ma neli parigini hanno ...

