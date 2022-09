Inter, fiducia a Inzaghi… ma attenzione alle alternative (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Inter e la società hanno dato piena fiducia a Inzaghi dopo un periodo poco positivo, ma attenzione alle alternative L’Inter e la società hanno dato piena fiducia a Inzaghi dopo un periodo poco positivo, ma attenzione alle alternative. Secondo quanto riportato da Tuttosport, qualora il tecnico non dovesse svoltare sarebbero già pronte le alternative in panchina. Il primo nome è quello di Stankovic, libero dopo l’esperienza alla Stella Rossa. De Zerbi a campionato in corso e con una squadra non adatta al suo modo di giocare non scalda le idee nerazzurre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) L’e la società hanno dato pienaa Inzaghi dopo un periodo poco positivo, maL’e la società hanno dato pienaa Inzaghi dopo un periodo poco positivo, ma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, qualora il tecnico non dovesse svoltare sarebbero già pronte lein panchina. Il primo nome è quello di Stankovic, libero dopo l’esperienza alla Stella Rossa. De Zerbi a campionato in corso e con una squadra non adatta al suo modo di giocare non scalda le idee nerazzurre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

