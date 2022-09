Germania, accoltella due persone gridando 'Allah akbar' (Di venerdì 9 settembre 2022) Un uomo armato di coltello ha ferito due persone ieri sera in una città della Germania meridionale, prima di essere colpito a morte dalla polizia che afferma di indagare su un possibile "contesto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Un uomo armato di coltello ha ferito dueieri sera in una città dellameridionale, prima di essere colpito a morte dalla polizia che afferma di indagare su un possibile "contesto ...

Agenzia_Ansa : Un uomo armato di coltello ha ferito due persone ieri sera in una città della Germania meridionale, prima di essere… - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Germania, 30enne accoltella due persone: possibile contesto terroristico #giovedìsera #islamista #ansbach #baviera #n… - paolochiariello : #Juorno attacco a cittadini inermi in Germania al grido di Allah.. - juornoit : #Juorno attacco a cittadini inermi in Germania al grido di Allah.. - lacittanews : Un uomo armato di coltello ha ferito due persone giovedì sera in una città della Germania meridionale prima di esse… -