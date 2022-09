FebyTH : RT @gabrielepx: Momento top del Twitter italiano e gaffe clamorosa che ha mandato a quel paese l'intero segretissimo protocollo London Brid… - a_cremo : @fabiocaninoreal Ma Briatire e' nato ricco? Perche' al di la' di tutte le speculazioni che volete, credo si tratti… - Andrea69031529 : #KingCharles Prima gaffe del futuro re. Al capezzale della madre morente asciuga le lacrime estraendo di tasca per sbaglio un tampax - CristinaLilla1 : @barbaradipalma @RaiUno Anch'io la penso così. Filippo avrà fatto molte gaffe ma era il suo porto sicuro. Alla mort… - MarcomelC : Ma poi registrato perché così Rete4 può tagliare eventuali gaffe del cavaliere visto che ha perso un po' di colpi… -

ilGiornale.it

Proprio William, insieme a suo fratello Harry e a Beatrice di York, sarebbero coloro che determineranno la fineRegno Unito, 'rovinando il popolo'. Drusilla Foersu Regina Elisabetta/ "Ha ......che si è meritata per essere sempre rimasta al fiancofiglio Carlo. Niente manie di protagonismo (cosa di cui è sempre stata accusata l'esuberante Diana), sempre composta, mai una, mai una ... Gaffe del Tg2: "Carlo in partenza da Baltimora". Ironia sui social Incredibile errore del conduttore del Tg2 che presenta un Carlo III in procinto di partire da Baltimora. Sui social si scatenano ...Rai, momento d'imbarazzo per il conduttore: il 'dettaglio' non è passato inosservato; cosa è successo nel corso della puntata.