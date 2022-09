F1, George Russell: “Nella FP2 un passo indietro, dovremo lavorare parecchio per recuperare su Ferrari e Red Bull” (Di venerdì 9 settembre 2022) George Russell porta a termine con un quinto posto il suo venerdì del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Monza il giovane inglese ha confermato quel che si temeva, ovvero che la sua W13 avrebbe potuto soffrire sul lay-out della pista brianzola. Al termine della seconda sessione di prove libere, tuttavia, il portacolori del team Mercedes si è fermato a 722 millesimi di distacco dalla migliore prestazione che porta la firma di Carlos Sainz, mettendosi alle spalle il compagno di scuderia Lewis Hamilton per poco più di un decimo. La sua analisi al termine della FP2 ai microfoni di Sky Sport: “La vettura ha messo in mostra un po’ di saltellamenti sul dritto e penso che dovremo gestire il problema nel corso del weekend. Oggi abbiamo vissuto una giornata strana. ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022)porta a termine con un quinto posto il suo venerdì del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Monza il giovane inglese ha confermato quel che si temeva, ovvero che la sua W13 avrebbe potuto soffrire sul lay-out della pista brianzola. Al termine della seconda sessione di prove libere, tuttavia, il portacolori del team Mercedes si è fermato a 722 millesimi di distacco dalla migliore prestazione che porta la firma di Carlos Sainz, mettendosi alle spalle il compagno di scuderia Lewis Hamilton per poco più di un decimo. La sua analisi al termine della FP2 ai microfoni di Sky Sport: “La vettura ha messo in mostra un po’ di saltellamenti sul dritto e penso chegestire il problema nel corso del weekend. Oggi abbiamo vissuto una giornata strana. ...

OA_Sport : #F1, George #Russell: “Nella FP2 un passo indietro, dovremo lavorare parecchio per recuperare su #Ferrari e Red Bul… - BeeaOBrien : RT @RikiClob: Lando Norris (mclaren) e George Russell (Mercedes) saranno i primi piloti inglesi della storia della Formula 1 a non poter as… - rraaffaae : Il drama di cui non sapevo di aver bisogno: George Russell che blocca le persone che scherzano sulla morte della re… - raceanalysis : Le due Ferrari non paiono molto distanti in questa simulazione, ma avendo effettuato pochi giri è difficile capire… - fuoripistanet : Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere di F1 del Gran Premio d'Italia, che ha visto in vetta alla c… -