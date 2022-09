È vegano e un cane lo morde. Si sente tradito e mangia un hamburger. ‘Mi sono precipitato in un fast food’ (Di venerdì 9 settembre 2022) Un vegano, o almeno lo era prima di quel gesto fatidico che dirottato nuovamente la sua dieta verso le terre esotiche della carne macinata a fast food. Avrà infatti pensato che se doveva farlo, doveva essere una cosa in grande, non poteva di certo accontentarsi di un pezzo di carne salutare, doveva andare proprio al McDonald’s. Smette di essere vegano perché morso da un cane Ma perché il cambio di rotta dopo anni di fede e devozione alla causa? Il soggetto in questione è stato morso da un cane, e per tale ragione si è come sentito tradito, poi è uscito di casa correndo subito verso il Mcdonald’s più vicino. L’abiura e la ritrattazione solenne è stata computa da Mariano de la Canal, che ha detto di aver immediatamente cambiato le sue abitudini alimentari e di essersi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) Un, o almeno lo era prima di quel gesto fatidico che dirottato nuovamente la sua dieta verso le terre esotiche della carne macinata afood. Avrà infatti pensato che se doveva farlo, doveva essere una cosa in grande, non poteva di certo accontentarsi di un pezzo di carne salutare, doveva andare proprio al McDonald’s. Smette di essereperché morso da unMa perché il cambio di rotta dopo anni di fede e devozione alla causa? Il soggetto in questione è stato morso da un, e per tale ragione si è come sentito, poi è uscito di casa correndo subito verso il Mcdonald’s più vicino. L’abiura e la ritrattazione solenne è stata computa da Mariano de la Canal, che ha detto di aver immediatamente cambiato le sue abitudini alimentari e di essersi ...

CorriereCitta : È vegano e un cane lo morde. Si sente tradito e mangia un hamburger. ‘Mi sono precipitato in un fast food’ - zazoomblog : Vegano morso da un cane si vendica mangiando un hamburger: Mi sono sentito tradito - #Vegano #morso #vendica… - simping4soojin : RT @G_IDLEITALIA: [INFO] Sembra che #SHUHUA e Haku (il suo cane) siano i modelli per il Brand Vegano 'MAI OHW MAI' ???? #GIDLE @G_I_DLE #??… - yoooongismullet : RT @G_IDLEITALIA: [INFO] Sembra che #SHUHUA e Haku (il suo cane) siano i modelli per il Brand Vegano 'MAI OHW MAI' ???? #GIDLE @G_I_DLE #??… - G_IDLEITALIA : [INFO] Sembra che #SHUHUA e Haku (il suo cane) siano i modelli per il Brand Vegano 'MAI OHW MAI' ???? #GIDLE… -