Draghi è stufo dell'ostruzionismo del M5S: il retroscena sulla strigliata in cdm (Di venerdì 9 settembre 2022) Mario Draghi bacchetta i partiti sul dl aiuti e ha alzato la voce in consiglio dei ministri per l'erogazione dei sostegni a famiglie e imprese italiane. "Attenzione a non prestarvi a fare interessi particolari. In questo momento serve serietà" le parole del presidente del Consiglio riferite da Il Foglio, che sottolinea come "il premier non abbia puntato il dito contro qualcuno in particolare, ha fatto un discorso più ecumenico. Ma è evidente che non ha gradito l'ostruzione che alcuni, in particolare il Movimento 5 Stelle, stanno portando avanti in Parlamento". Le Camere non hanno ancora approvato il dl aiuti bis di mesi fa ed è tutto bloccato. "17 miliardi di euro sono ostaggio soprattutto di un paio di emendamenti del M5s che puntano a modificare le regole per la cessione del credito sul Superbonus. Una questione di bandiera che metterebbe in discussione ...

