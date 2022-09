Conferenza stampa Napoli-Spezia, Spalletti: «Serve costanza di rendimento» (Di venerdì 9 settembre 2022) Mercoledì sera il Napoli ha clamorosamente sconfitto il Liverpool di Jürgen Klopp per 4-1, ma per i partenopei c’è già da pensare al campionato: oggi il mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato in Conferenza stampa della sfida contro lo Spezia. Il fischio d’inizio della gara è previsto domani pomeriggio al “Maradona” per le 15:00, con la diretta esclusiva garantita da DAZN. Napoli-Spezia, Spalletti in Conferenza stampa: «Dobbiamo andare oltre l’opportunismo dei riflettori» Il tecnico del Napoli Spalletti ha esordito in Conferenza commentando le difficoltà della sfida di domani contro lo Spezia, che è più ardua proprio perché arriva dopo una la ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 9 settembre 2022) Mercoledì sera ilha clamorosamente sconfitto il Liverpool di Jürgen Klopp per 4-1, ma per i partenopei c’è già da pensare al campionato: oggi il mister azzurro Lucianoha parlato indella sfida contro lo. Il fischio d’inizio della gara è previsto domani pomeriggio al “Maradona” per le 15:00, con la diretta esclusiva garantita da DAZN.in: «Dobbiamo andare oltre l’opportunismo dei riflettori» Il tecnico delha esordito incommentando le difficoltà della sfida di domani contro lo, che è più ardua proprio perché arriva dopo una la ...

