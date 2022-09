Cobra Kai: la quinta stagione cambia gioco (Di venerdì 9 settembre 2022) I nuovi episodi, dal 9 settembre su Netflix, rompono alcuni degli schemi precedenti. Diventata eccessivamente corale e dispersiva, resta comunque un gioiello, specialmente quando dispensa un finale di annata eccezionale Leggi su wired (Di venerdì 9 settembre 2022) I nuovi episodi, dal 9 settembre su Netflix, rompono alcuni degli schemi precedenti. Diventata eccessivamente corale e dispersiva, resta comunque un gioiello, specialmente quando dispensa un finale di annata eccezionale

NetflixIT : Johnny Lawrence e le sue minacce sono tornati. Cobra Kai 5 è ora disponibile - sempreamelia : È uscita la nuova stagione di cobra kai - eliotcbalt : l’unica cosa che mi interessa in questa stagione di cobra kai é vedere robby e johnny felici insieme - httpblackth0rn : RT @NetflixIT: Johnny Lawrence e le sue minacce sono tornati. Cobra Kai 5 è ora disponibile - redmoon_m : RT @saudadve: la mia fissa per skam che oggi passa il testimone alla fissa per cobra kai -