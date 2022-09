Borse in rialzo dopo la Bce, a Piazza Affari salgono le banche. Sprint dell’euro, giù il gas (Di venerdì 9 settembre 2022) In agosto rallenta l'inflazione cinese. La moneta unica ai massimi da due settimane, dollaro debole anche nei confronti dello yen Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 9 settembre 2022) In agosto rallenta l'inflazione cinese. La moneta unica ai massimi da due settimane, dollaro debole anche nei confronti dello yen

ForexOnlineMeIt : Spread in rialzo causa decisioni Bce, Borse positive ed #euro forte sul #dollaro - InvestingItalia : Borse europee in rialzo, oggi riunione straordinaria su energia a Bruxelles - - FedericaCalvia : RT @sole24ore: Borse in rialzo dopo la Bce, a Piazza Affari salgono le banche. Sprint dell’euro, giù il gas - sole24ore : Borse in rialzo dopo la Bce, a Piazza Affari salgono le banche. Sprint dell’euro, giù il gas - InvestingItalia : Borse europee in rialzo, oggi riunione straordinaria su energia a Bruxelles - -