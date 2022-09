Anzio, parte dal parco Simonetta Colaceci il restyling delle aree verdi comunali (Di venerdì 9 settembre 2022) Anzio – Ad Anzio è stata ultimata l’opera di allestimento dell’arredo urbano, con nuovi tavoli pic-nic, panchine e cestini portarifiuti, al parco Simonetta Colaceci – Quartiere Falasche. L’intervento, programmato dall’Assessore alla Pianificazione del Territorio, Gianluca Mazzi, segue le opere di restyling del parco e della fontana effettuate nei mesi scorsi. A breve, nell’ambito dell’ampio progetto pianificato dall’Assessorato, gli interventi di arredo urbano proseguiranno presso gli latri parchi pubblici e presso le aree verdi dei quartieri del territorio. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato ultimato il primo step dei lavori, programmati dall’Amministrazione De Angelis, per la realizzazione dei nuovi marciapiedi lungo la Nettunense, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022)– Adè stata ultimata l’opera di allestimento dell’arredo urbano, con nuovi tavoli pic-nic, panchine e cestini portarifiuti, al– Quartiere Falasche. L’intervento, programmato dall’Assessore alla Pianificazione del Territorio, Gianluca Mazzi, segue le opere didele della fontana effettuate nei mesi scorsi. A breve, nell’ambito dell’ampio progetto pianificato dall’Assessorato, gli interventi di arredo urbano proseguiranno presso gli latri parchi pubblici e presso ledei quartieri del territorio. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato ultimato il primo step dei lavori, programmati dall’Amministrazione De Angelis, per la realizzazione dei nuovi marciapiedi lungo la Nettunense, ...

