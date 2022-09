Anche oggi Calenda attacca il Pd: 'Fatela finita di parlare di allarme democratico' (Di venerdì 9 settembre 2022) Calenda pensa che questa strategia stia pagando e continua. "Quello che io dico è: attenzione, Fatela finita di parlare dell'allarme democratico: ieri Letta ha detto che ci vogliono 1000 bar per 1000 ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 settembre 2022)pensa che questa strategia stia pagando e continua. "Quello che io dico è: attenzione,didell': ieri Letta ha detto che ci vogliono 1000 bar per 1000 ...

matteosalvinimi : Gran Bretagna, il governo OGGI annuncia il blocco degli aumenti delle bollette di luce e gas per due anni! In attes… - La7tv : #lariachetira @GiuseppeConteIT: 'Noi abbiamo dimostrato di saper governare il Paese anche affrontando la sfida più… - c_appendino : Alle 15.20 circa mi trovate in studio a 'Oggi è un altro giorno' su @RaiUno. Poi dalle 16.30 presentiamo con gli a… - stusfasulat : A volte sembra di stare sotto i servizi segreti alcuni fanno fatica a raccontarti anche una minchiata o semplicemen… - CircusRedTicket : RT @Luca_3T: Va beh dai, anche oggi ho fatto una gran bella dormita domani. -