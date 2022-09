VUELTA A ESPANA, TAPPA 18: ALL’ALTO DE PIORNAL NUOVA SFIDA TRA I BIG (Di giovedì 8 settembre 2022) Un altro giorno è andato e Remco Evenepoel vede il traguardo sempre più vicino. Anche perché senza più quel rompiscatole di Primoz Roglic tra i piedi al belga non rimane altro da fare, se non francobollare la ruota di Enric Mas e vedere che allo spagnolo della Movistar non venga in mente di tentare un allungo, buono per recuperare i due minuti che lo separano dal leader della corsa. Che a tre tappe dalla fine (più la passerella di Madrid) vive oggi un’altra giornata campale: da Trujillo ALL’ALTO de PIORNAL saranno oltre 190 i chilometri da percorrere, dei quali gli ultimi 50 quasi tutti in salita con l’Alto de Estremadura da percorrere due volte, ma da due versanti differenti. Una novità assoluta per la VUELTA, che potrebbe essere sconvolta se non per ciò che concerne le primissime posizioni, quantomeno per quel che potrebbe accadere ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 8 settembre 2022) Un altro giorno è andato e Remco Evenepoel vede il traguardo sempre più vicino. Anche perché senza più quel rompiscatole di Primoz Roglic tra i piedi al belga non rimane altro da fare, se non francobollare la ruota di Enric Mas e vedere che allo spagnolo della Movistar non venga in mente di tentare un allungo, buono per recuperare i due minuti che lo separano dal leader della corsa. Che a tre tappe dalla fine (più la passerella di Madrid) vive oggi un’altra giornata campale: da Trujillodesaranno oltre 190 i chilometri da percorrere, dei quali gli ultimi 50 quasi tutti in salita con l’Alto de Estremadura da percorrere due volte, ma da due versanti differenti. Una novità assoluta per la, che potrebbe essere sconvolta se non per ciò che concerne le primissime posizioni, quantomeno per quel che potrebbe accadere ...

