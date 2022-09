Ultime Notizie – Ucraina, Blinken in visita a sorpresa a Kiev (Di giovedì 8 settembre 2022) Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è arrivato in visita a sorpresa a Kiev. Lo riferiscono i media americani. L’Ucraina intanto insiste sulla richiesta di armi a lungo raggio con il conflitto giunto al settimo mese dopo l’invasione russa dell’Ucraina. “Aumentare il lungo raggio è la nostra missione – ha scritto stamani su Telegram Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino – Il lungo raggio dà vita alla simmetria. Ed è la base del successo nel confronto con l’aggressore”. E dagli Usa arrivano nuovi aiuti militari. Il presidente americano Joe Biden ha approvato un ulteriore pacchetto per armamenti per Kiev del valore di 675 milioni di dollari. Lo ha annunciato da Ramstein il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, mentre iniziano i lavori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Il segretario di Stato americano, Antony, è arrivato in. Lo riferiscono i media americani. L’intanto insiste sulla richiesta di armi a lungo raggio con il conflitto giunto al settimo mese dopo l’invasione russa dell’. “Aumentare il lungo raggio è la nostra missione – ha scritto stamani su Telegram Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino – Il lungo raggio dà vita alla simmetria. Ed è la base del successo nel confronto con l’aggressore”. E dagli Usa arrivano nuovi aiuti militari. Il presidente americano Joe Biden ha approvato un ulteriore pacchetto per armamenti perdel valore di 675 milioni di dollari. Lo ha annunciato da Ramstein il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, mentre iniziano i lavori ...

