The Boys, Eric Kripke invita i fan tossici a smettere di guardare lo show: "Andate a farvi fottere" (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo la denuncia di Erin Moriarty contro la misoginia di alcuni spettatori di The Boys, il creatore invita i fan tossici a smettere di guardare la serie. Dopo l'esternazione di ieri in cui la star di The Boys, Erin Moriarty, ha rivelato di essere stata oggetto di insulti misogini e sessisti da parte dei fan, il creatore dello show Eric Kripke si scaglia contro il fandom tossico invitandolo a non seguire più lo show. Erin Moriarty è membro fisso del cast di The Boys fin dall'inizio dello show dove interpreta il ruolo della supereroina Starlight. L'attrice ha scritto su Instagram che le critiche al suo personaggio da parte di fan tossici l'hanno fatta ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo la denuncia di Erin Moriarty contro la misoginia di alcuni spettatori di The, il creatorei fandila serie. Dopo l'esternazione di ieri in cui la star di The, Erin Moriarty, ha rivelato di essere stata oggetto di insulti misogini e sessisti da parte dei fan, il creatore dellosi scaglia contro il fandom tossicondolo a non seguire più lo. Erin Moriarty è membro fisso del cast di Thefin dall'inizio dellodove interpreta il ruolo della supereroina Starlight. L'attrice ha scritto su Instagram che le critiche al suo personaggio da parte di fanl'hanno fatta ...

pensieridibisho : @flvrossetti si spaccano sia the boys che better call saul, non conosco il libro di diritto privato - flvrossetti : @pensieridibisho The boys Bella serie, molto bella anche better call soul, ma al momento io l’unica serie che guard… - pensieridibisho : @flvrossetti eh sto provando a vederla che tanto ho gia visto un sacco di commedy (tipo himym, the office e br99),… - harypotti : RT @SeriesTWBZ: Jack Quaid e Erin Moriarty no set da 4ª temporada de The Boys. - NayandraSouzaS1 : RT @SeriesTWBZ: Jack Quaid e Erin Moriarty no set da 4ª temporada de The Boys. -