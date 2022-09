Sui diritti civili i programmi dei partiti sono ai poli opposti (Di giovedì 8 settembre 2022) Matrimonio egualitario e ddl Zan per i partiti di centrosinistra. No dal centrodestra. Gli interventi in favore delle persone con disabilità sono invece più condivise, anche se in alcuni casi poco specifiche Leggi su wired (Di giovedì 8 settembre 2022) Matrimonio egualitario e ddl Zan per idi centrosinistra. No dal centrodestra. Gli interventi in favore delle persone con disabilitàinvece più condivise, anche se in alcuni casi poco specifiche

pdnetwork : .@EnricoLetta a Cagliari con la comunità LGBT al “Fico d’India”, sulla spiaggia del Poetto. Sui #diritti sempre in… - amnestyitalia : Portiamo i diritti umani nella campagna elettorale. Chiedi ai/alle leader di aderire al nostro manifesto in 10 punt… - pdnetwork : Più scuola e più sanità pubblica per eliminare le diseguaglianze. A #Meloni diciamo che sui #diritti vogliamo di pi… - MgraziaT : RT @pdnetwork: .@EnricoLetta a Cagliari con la comunità LGBT al “Fico d’India”, sulla spiaggia del Poetto. Sui #diritti sempre in prima li… - luciaviscardi6 : @repubblica In Italia, vogliono proteggere i bambini.Anche le coppie gay si separano e si e'osservato che diventa c… -