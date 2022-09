Sale al trono britannico Carlo III, God save the King (Di giovedì 8 settembre 2022) L'annuncio ufficiale è arrivato con una nota di BucKingham Palace. A 73 anni è il sovrano britannico più anziano a entrare in carica Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 settembre 2022) L'annuncio ufficiale è arrivato con una nota di Bucham Palace. A 73 anni è il sovranopiù anziano a entrare in carica

Denise24400 : RT @CLAUDIOMARTANO2: È morta una donna di ferro. Sale al trono un uomo di creta. #Diana è e sarà per sempre la regina d'Inghilterra. #Quee… - Onorio_Ferraro : ???? Il mondo piange la Regina Elisabetta II. Il principe #CarloIII - poco amato dai sudditi - sale sul trono. Inizi… - valelorelai2 : RT @CLAUDIOMARTANO2: È morta una donna di ferro. Sale al trono un uomo di creta. #Diana è e sarà per sempre la regina d'Inghilterra. #Quee… - ladramarmellate : RT @CLAUDIOMARTANO2: È morta una donna di ferro. Sale al trono un uomo di creta. #Diana è e sarà per sempre la regina d'Inghilterra. #Quee… - sottonaswork : 'Ma che te ne frega a te di chi sale al trono in Inghilterra? Vivi in Italia' Si ma che m3l0n1 salga al governo orm… -