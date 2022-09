Regina Elisabetta: tutti gli aggiornamenti in diretta (Di giovedì 8 settembre 2022) Intorno alle 13 di oggi Buckingham Statement ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che la Regina Elisabetta è sotto controllo medico. “I medici di Sua Maestà sono preoccupati per la sua salute dopo la valutazione di questa mattina” – afferma il Palazzo – “Rimane a suo agio ed è al castello di Balmoral“. tutti gli aggiornamenti dal Regno Unito. Ansa18.00 Harry arriverà a Balmoral senza Meghan Markle La BBC apprende che probabilmente il principe Harry raggiungerà la tenuta di Balmoral senza la moglie Meghan Markle al suo fianco. Il duca di Sussex starebbe raggiungendo la Regina Elisabetta da solo. La duchessa, invece, potrebbe rimanere a Londra almeno per il momento. Anche Kate Middleton potrebbe rimanere nella capitale fino a contrordine. 17.49 Il Primo Ministro Trudeau ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 settembre 2022) Intorno alle 13 di oggi Buckingham Statement ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che laè sotto controllo medico. “I medici di Sua Maestà sono preoccupati per la sua salute dopo la valutazione di questa mattina” – afferma il Palazzo – “Rimane a suo agio ed è al castello di Balmoral“.glidal Regno Unito. Ansa18.00 Harry arriverà a Balmoral senza Meghan Markle La BBC apprende che probabilmente il principe Harry raggiungerà la tenuta di Balmoral senza la moglie Meghan Markle al suo fianco. Il duca di Sussex starebbe raggiungendo lada solo. La duchessa, invece, potrebbe rimanere a Londra almeno per il momento. Anche Kate Middleton potrebbe rimanere nella capitale fino a contrordine. 17.49 Il Primo Ministro Trudeau ...

