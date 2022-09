Regina Elisabetta è morta al Castello di Balmoral, il suo “rifugio” nei momenti più bui della Corona ma anche nido d’amore con Filippo (Di giovedì 8 settembre 2022) Era il suo posto del cuore, il suo “rifugio” dai doveri e dalle preoccupazioni di Corte, il suo nido d’amore con il principe Filippo. Ed è qui che ha deciso di trascorrere i suoi ultimi giorni di vita, rimanendovi anche quando le sue condizioni di salute precipitavano. La Regina Elisabetta è morta al Castello di Balmoral, in Scozia, da sempre il luogo del cuore e della serenità per la Sovrana, che qui amava trascorrervi l’estate e le festività natalizie. La residenza ha una lunga tradizione che risale alla Regina Vittoria e al principe consorte Alberto: nel 1848 vi passarono l’estate e fin da subito furono colpiti dalla dimora isolata nell’Aberdeenshire, che decisero di ampliare, coi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Era il suo posto del cuore, il suo “” dai doveri e dalle preoccupazioni di Corte, il suocon il principe. Ed è qui che ha deciso di trascorrere i suoi ultimi giorni di vita, rimanendoviquando le sue condizioni di salute precipitavano. Laaldi, in Scozia, da sempre il luogo del cuore eserenità per la Sovrana, che qui amava trascorrervi l’estate e le festività natalizie. La residenza ha una lunga tradizione che risale allaVittoria e al principe consorte Alberto: nel 1848 vi passarono l’estate e fin da subito furono colpiti dalla dimora isolata nell’Aberdeenshire, che decisero di ampliare, coi ...

