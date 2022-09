Nessun reato se il padre non mantiene i figli per poter vivere (Di giovedì 8 settembre 2022) Silvia Cermaria - Il nuovo orientamento della Cassazione penale in tema di mantenimento della prole. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 8 settembre 2022) Silvia Cermaria - Il nuovo orientamento della Cassazione penale in tema di mantenimento della prole.

gallasert : @emilioaurilia @PBerizzi @repubblica In Qatar non si obbligano bambine di 8 anni al matrimonio dato che l'età minim… - RenataMontresor : RT @Giulia48113895: 'Non c'è colpevole perché non c'è nessun reato!' 'Non c'è cura perché non c'è malattia!' 'Non ci sono colpevoli perché… - DANIESPO3 : RT @Giulia48113895: 'Non c'è colpevole perché non c'è nessun reato!' 'Non c'è cura perché non c'è malattia!' 'Non ci sono colpevoli perché… - rosepurple_sky : RT @Giulia48113895: 'Non c'è colpevole perché non c'è nessun reato!' 'Non c'è cura perché non c'è malattia!' 'Non ci sono colpevoli perché… - Giulia48113895 : 'Non c'è colpevole perché non c'è nessun reato!' 'Non c'è cura perché non c'è malattia!' 'Non ci sono colpevoli per… -