LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: nel primo turno dello skeet bene Lodde, Rossetti e Cassandro. Bacosi c'è, attardate Bartolomei e Cainero

14.30 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport! 

LA CLASSIFICA MASCHILE DOPO I PRIMI TRE TURNI DI QUALIFICA 8 SETTEMBRE 2022 
6 16 LLEWELLIN Ben GBR 25 25 24 74 
5 18 MILCHEV Mikola UKR 25 24 25 74 
4 13 DELAUNAY Eric FRA 25 24 25 74 
3 14 HANSEN Jesper DEN 25 24 25 74 
2 16 NILSSON Stefan SWE 24 25 25 74 
1 13 ACHILLEOS Georgios CYP 24 25 25 74 
12 14 Lodde Luigi ITA 25 24 24 73 
11 10 ENGEN Jorgen NOR 24 25 24 73 
10 9 NYDRLE Tomas CZE 24 25 24 73 
9 19 TOMECEK Jakub CZE 25 23 25 73 
8 11 MITAS Efthimios GRE 25 23 25 73 
7 15 VASILIOU Nicolas CYP 24 24 25 73 
22 14 JANSSON Henrik SWE 25 25 22 72 
21 13 STARTSEV Yaroslav GEO 25 25 22 72 
20 20 HAAGA

