LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: 25/25 per Bacosi! Bartolomei a quota 23, Cainero 22. Ora gli uomini (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.29 La classifica completa dopo la prima serie femminile: 1 1207 ANASTASSIOU Lucie FRA 25 25 Target view1 1343 BACOSI Diana ITA 25 25 Target view 1 1531 BARTEKOVA Danka SVK 25 25 Target view 1 1537 KOPCANOVA Lucia SVK 25 25 Target view 1 1291 WENZEL Christine GER 25 25 Target view 6 1208 BATTAULT Noemie FRA 24 24 Target view 6 1105 NIKOLAOU Konstantia CYP 24 24 Target view 8 1240 HIBBS Emily Jane GBR 24 24 Target view 9 1377 VAVERE Anda Lita LAT 24 24 Target view 10 1181 HEINONEN Marjut FIN 24 24 Target view 11 1035 MEFTAKHETDINOVA Rigina AZE 24 24 Target view 12 1283 MESSERSCHMIDT Nadine GER 23 23 Target view 13 1467 SZAMREJ Natalia POL 23 23 Target view14 1344 Bartolomei Martina ITA 23 23 Target view 14 1594 MALOVICHKO Iryna UKR 23 23 Target view 16 1241 HILL Amber GBR 22 22 Target view 17 ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.29 La classifica completa dopo la prima serie femminile: 1 1207 ANASTASSIOU Lucie FRA 25 25 Target view1 1343 BACOSI Diana ITA 25 25 Target view 1 1531 BARTEKOVA Danka SVK 25 25 Target view 1 1537 KOPCANOVA Lucia SVK 25 25 Target view 1 1291 WENZEL Christine GER 25 25 Target view 6 1208 BATTAULT Noemie FRA 24 24 Target view 6 1105 NIKOLAOU Konstantia CYP 24 24 Target view 8 1240 HIBBS Emily Jane GBR 24 24 Target view 9 1377 VAVERE Anda Lita LAT 24 24 Target view 10 1181 HEINONEN Marjut FIN 24 24 Target view 11 1035 MEFTAKHETDINOVA Rigina AZE 24 24 Target view 12 1283 MESSERSCHMIDT Nadine GER 23 23 Target view 13 1467 SZAMREJ Natalia POL 23 23 Target view14 1344Martina ITA 23 23 Target view 14 1594 MALOVICHKO Iryna UKR 23 23 Target view 16 1241 HILL Amber GBR 22 22 Target view 17 ...

zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurri nello skeet. Si parte con le donne alle 7… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Inizia la rincorsa verso medaglie e prime carte olimpiche nello skeet - fcin1908it : LIVE #InterBayern 0-1 (36'): CHE PARATA DI ONANA Bayern letale, arriva Sabitzer al tiro, gran parata di Onana e po… - fcin1908it : LIVE #InterBayern 0-0 (22'): PALLA GOL BAYERN Mane per Muller in area, tiro sotto la traversa: vola Onana e mette… - fcin1908it : LIVE #InterBayern 0-0 (16'): OCCASIONE INTER Ripartenza di Dzeko, largo per Dumfries, palla dietro per D'Ambrosio… -