LIVE Sinner-Alcaraz 3-6, US Open 2022 in DIRETTA: Jannik sotto di un set contro la furia iberica (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 15-15 E’ larga la smorzata del numero 3 del seeding. 15-0 Non lascia nulla lo spagnolo, che risponde colpo su colpo ed accelera nuovamente con il dritto. SECONDO SET 6-3 PRIMO SET Alcaraz. Con una risposta vincente devastante sulla prima dell’azzurro lo spagnolo porta a casa il primo parziale dopo 53 minuti. 30-40 Set point Alcaraz. Fa scendere troppo la palla Sinner su questa volèe di rovescio. 30-30 Seconda risposta di dritto consecutiva out dello spagnolo su altrettante seconde di servizio di Jannik. 15-30 Larga stavolta la risposta aggressiva del murciano. 0-30 Nuovo errore con il rovescio di Sinner, costantemente sotto pressione. 0-15 ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA15-15 E’ larga la smorzata del numero 3 del seeding. 15-0 Non lascia nulla lo spagnolo, che risponde colpo su colpo ed accelera nuovamente con il dritto. SECONDO SET 6-3 PRIMO SET. Con una risposta vincente devastante sulla prima dell’azzurro lo spagnolo porta a casa il primo parziale dopo 53 minuti. 30-40 Set point. Fa scendere troppo la pallasu questa volèe di rovescio. 30-30 Seconda risposta di dritto consecutiva out dello spagnolo su altrettante seconde di servizio di. 15-30 Larga stavolta la risposta aggressiva del murciano. 0-30 Nuovo errore con il rovescio di, costantementepressione. 0-15 ...

