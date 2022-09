LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 6-6, US Open 2022 in DIRETTA: altro tiebreak. Partita epica (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 1-0 Sinner. Largo il dritto di Alcaraz. 6-6 CONTROBREAK Sinner! SI VA AL tiebreak! In rete il dritto di Alcaraz, ci risiamo! 40-AD Palla del controbreak Sinner. CHE PUNTOOOO! A cosa stiamo assistendo? Difesa sensazionale dell’altoatesino, volèe in tuffo di Alcaraz, e passante miracoloso di Jannik. 40-40 Incredibile. Seconda di Alcaraz che pizzica la riga…. 40-AD Palla del controbreak Sinner. Jannik tiene alto il ritmo e spinge con il dritto incrociato. 40-40 Servizio esterno e rovescio lungolinea vincente di Alcaraz. Si va ai vantaggi. 30-40 Palla del controbreak ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA1-0. Largo il dritto di. 6-6 CONTROBREAK! SI VA AL! In rete il dritto di, ci risiamo! 40-AD Palla del controbreak. CHE PUNTOOOO! A cosa stiamo assistendo? Difesa sensazionale dell’altoatesino, volèe in tuffo di, e passante miracoloso di Jannik. 40-40 Incredibile. Seconda diche pizzica la riga…. 40-AD Palla del controbreak. Jannik tiene alto il ritmo e spinge con il dritto incrociato. 40-40 Servizio esterno e rovescio lungolinea vincente di. Si va ai vantaggi. 30-40 Palla del controbreak ...

zazoomblog : LIVE – Sinner-Alcaraz 3-6 7-6(7) 2-4 quarti di finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alcaraz #7-6(7)… - zazoomblog : LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 2-3 US Open 2022 in DIRETTA: break dell’iberico nel terzo set - #Sinner-Alcaraz… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Alcaraz 3-6 0-1 quarti di finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alcaraz #quarti #finale… - zazoomblog : LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 5-6 US Open 2022 in DIRETTA: Jannik serve per rimanere nel set - #Sinner-Alcaraz #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 5-4 US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro serve per il secondo set - #Sinner-Alcaraz #DIRETTA… -