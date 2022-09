Inter Toro | quando ai granata bastò mezz’ora

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 settembre 2022)sarà una delicata sfida della sesta giornata di SerieA: pensate se si ripetesse quanto successo quasi un secolo fa, nel 1925… Il morale di, in quella che si annuncia la gara più intrigante della sesta giornata, è certamente diverso. I nerazzurri di Inzaghi arrivano dalla sconfitta nel derby, vissuta come una bocciatura persino più di quanto sia stato il punteggio (3-2) per come è maturata, con un’impressione d’inferiorità per lunghi tratti della partita. E lo 0-2 col Bayern non favorisce certo il buon umore. Al contrario, l’unico problema deiè la polmonite di Juric: il gioco c’è, il gruppo dei giovani sta bruciando le tappe, la classifica sorride e con 10 punti precede proprio l’(e pure la Juve, ovviamente nella testa di tutto ...