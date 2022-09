Fare la doccia può essere molto pericoloso: ecco quando sarebbe meglio evitare (Di giovedì 8 settembre 2022) La doccia quotidiana è un’abitudine che fa parte della nostra routine, ma farla in questa situazione specifica può essere molto pericoloso. ecco quando. Non c’è cosa migliore che una bella doccia, appena alzati per svegliarci, o alla fine della giornata al rientro dal lavoro o dai nostri impegni. Tra le abitudini riguardanti la nostra pulizia L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 8 settembre 2022) Laquotidiana è un’abitudine che fa parte della nostra routine, ma farla in questa situazione specifica può. Non c’è cosa migliore che una bella, appena alzati per svegliarci, o alla fine della giornata al rientro dal lavoro o dai nostri impegni. Tra le abitudini riguardanti la nostra pulizia L'articolo proviene da CheSuccede.it.

AlexBazzaro : I giornalisti che raccontano la balla che basterà ridurre i consumi per combattere la crisi energetica credono che… - IlContiAndrea : #FrancescaMichielin “Un dato molto scomodo ma veritiero è che l’industria della moda inquina moltissimo, quindi dob… - Antikytera : RT @Giampy_Ass: Chi vuole fare la doccia con me? ???????? #omnibusla7 #DraghiVileAffarista #draghi #vonderleyen #Briatore - oratiosky : Ma un saggio disse: agli italiani toccagli tutto, ma non il portafoglio ... me ne aspetto delle belle con giravolte… - Ilmedioevale : RT @imballoionico: Allora vediamo di chiarirci: quanto lunga fare la doccia, a che temperatura, quanto cuocere la pasta, se spegnere la tv… -