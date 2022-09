Elisabetta II d’Inghilterra ci lascia: lunga vita alla Regina dei Record (Di giovedì 8 settembre 2022) Un nostro omaggio e saluto a Elisabetta II, la Regina dei Record che ha segnato 70 anni di Regno d'Inghilterra dopo essere salita sul trono a soli 25 anni, e che ci lascia all'età di 96 anni l'8 settembre 2022, che diverrà così una data storica. Sembrerà una frase banale e contraddittoria da dire ora che ci ha lasciati Elisabetta II, morta l'8 settembre 2022 all'età di 96 anni e dopo 70 anni di regno, ma non possiamo che augurare "lunga vita alla Regina" alla memoria della monarca che più ha segnato l'iconografia e l'assetto culturale dell'ultimo secolo. 70 anni di regno, il più longevo per una monarca donna, il secondo più lungo per un sovrano dopo il Re Sole Luigi XIV di Francia e anche quello più ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 settembre 2022) Un nostro omaggio e saluto aII, ladeiche ha segnato 70 anni di Regno d'Inghilterra dopo essere salita sul trono a soli 25 anni, e che ciall'età di 96 anni l'8 settembre 2022, che diverrà così una data storica. Sembrerà una frase banale e contraddittoria da dire ora che ci hatiII, morta l'8 settembre 2022 all'età di 96 anni e dopo 70 anni di regno, ma non possiamo che augurare "memoria della monarca che più ha segnato l'iconografia e l'assetto culturale dell'ultimo secolo. 70 anni di regno, il più longevo per una monarca donna, il secondo più lungo per un sovrano dopo il Re Sole Luigi XIV di Francia e anche quello più ...

