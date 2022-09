È morta la Regina Elisabetta II

(Di giovedì 8 settembre 2022) . La notizia arriva dopo che da qualche ora si stavano rincorrendo informazioni sulla salute dalla sovrana. Her Majesty, la donna che da 70 anni guidava l’Inghilterra e la Gran Bretagna, si è spenta nella residenza scozzese di Balmoral pochi giorni dopo la nomina della nuova premier Liz Truss. L’annuncio è arrivato anche sui social della famiglia reale: “Laserenamente a Balmoral questo pomeriggio”. Nel testo anche un riferimento al nuovo Re, Carlo, che con la consorte rimarrà “a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”. La famiglia reale in Scozia Tutta la famiglia si era mossa questo pomeriggio per raggiungere la residenza. Attorno al letto dell’anzianaè subito arrivato ovviamente Carlo, il principe del Galles, suo figlio primogenito ed erede al trono. Con lui gli altri figli di ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - TgLa7 : ++++LA REGINA ELISABETTA è MORTA++++ - giulia_cavallii : RT @gracevicariot: non capisco tutta questa agitazione quando la regina è morta il 5 luglio scorso - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA -

Poco dopo le 19.30, il tweet ufficiale della Royal Family: 'Lain pace a Balmoral questo pomeriggio - si legge - Il Re e laconsorte resteranno a Balmoral questa sera e ...... un posto dietro al principe Carlo, che salirà al trono dopo laElisabetta II. Quando Carlo sarà re, William potrebbe non essere più duca di Cambridge, titolo che gli venne concesso dalla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 set - 'La Regina e' morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio'. Lo annuncia Buckingham Palace. 'Il Re e la Regina Consorte resteranno a Balmoral ques ...