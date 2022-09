Diego Granese sul red carpet a Venezia presenta la nuova fidanzata

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 settembre 2022) Prima Alessandro Basciano che fa la proposta di matrimonio a Sophie Godegoni. Poi, imprenditore che vive a Dubai ed è spesso apparso in tv nel salotto di Barbara d'Urso. Orala suaGemma Lenoci, l'occasione è79 sulla prima di The Son dove arrivano personaggi del calibro di Jackman e Vanessa Kirby e Laura Dern. Presenti anche Zooey Deschanel, Casey Affleck. Un reddi tutto rispetto con grandi personaggi,ne approfitta per fare lezioni ufficiali: sui suoi social, fino al momento del red, non c'era traccia di Gemma. Che ora, però, fa parte della sua vita. A proposito: si trasferirà a Dubai, dovevive da tempo? Mistero.