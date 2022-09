Conte double face: look borghese per i salotti, veleno per soddisfare la pancia dei grillini (Di giovedì 8 settembre 2022) Non solo quella frase sulla “guerra civile” che potrebbe scoppiare se vincesse la Meloni. Giuseppe Conte, da giorni, ne spara una dietro l’altra. Alza sempre di più i toni. Non fa il pater familias degli italiani, dopo settimane in stile borghese. E il motivo c’è: nella volata finale vuole chiamare a raccolta le “truppe del vaffa”, quelle dell’odio, che sanno solo inveire contro il mondo in una sorta di vendetta per interposta persona. Nel Contempo, però, non vuole perdere i voti radical chic. Quindi è un leader double face. Si veste di tutto punto, camicia elegante, ora bianca e ora blu scuro. Capelli sempre in ordine. In questo modo mette sulla bilancia l’estremismo verbale tipico grillino e l’immagine moderata per racimolare qualcosa nei salotti. Un mix. È comunque onsapevole che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Non solo quella frase sulla “guerra civile” che potrebbe scoppiare se vincesse la Meloni. Giuseppe, da giorni, ne spara una dietro l’altra. Alza sempre di più i toni. Non fa il pater familias degli italiani, dopo settimane in stile. E il motivo c’è: nella volata finale vuole chiamare a raccolta le “truppe del vaffa”, quelle dell’odio, che sanno solo inveire contro il mondo in una sorta di vendetta per interposta persona. Nelmpo, però, non vuole perdere i voti radical chic. Quindi è un leader. Si veste di tutto punto, camicia elegante, ora bianca e ora blu scuro. Capelli sempre in ordine. In questo modo mette sulla bilancia l’estremismo verbale tipico grillino e l’immagine moderata per racimolare qualcosa nei. Un mix. È comunque onsapevole che ...

