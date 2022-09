Basket, Europei 2022: tabellone e accoppiamenti ottavi di finale (Di giovedì 8 settembre 2022) Il tabellone e gli accoppiamenti degli ottavi di finale degli Europei 2022 di Basket, con tutte le informazioni per quello che riguarda lo schema con cui si affronteranno le squadre dopo la fase a gironi. Dopo le prime partite, saranno 16 le squadre che saranno impegnate a partire dagli ottavi di finale. Inoltre, ora l’azione si sposta in Germania, più precisamente a Berlino, che ospiterà tutta la fase ad eliminazione diretta. Non indugiamo oltre, quindi: ecco di seguito gli accoppiamenti del torneo. RISULTATI E CLASSIFICHE ottavi DI finale – 10 e 11 settembre Turchia-Francia Slovenia-Belgio Germania-Montenegro Spagna-Lituania Grecia – 4° gruppo D (O5) 2° gruppo D – Croazia ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Ile glideglidideglidi, con tutte le informazioni per quello che riguarda lo schema con cui si affronteranno le squadre dopo la fase a gironi. Dopo le prime partite, saranno 16 le squadre che saranno impegnate a partire daglidi. Inoltre, ora l’azione si sposta in Germania, più precisamente a Berlino, che ospiterà tutta la fase ad eliminazione diretta. Non indugiamo oltre, quindi: ecco di seguito glidel torneo. RISULTATI E CLASSIFICHEDI– 10 e 11 settembre Turchia-Francia Slovenia-Belgio Germania-Montenegro Spagna-Lituania Grecia – 4° gruppo D (O5) 2° gruppo D – Croazia ...

